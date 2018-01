Visita guidata sulle tracce di Caravaggio

Una passeggiata nel centro storico, tra le chiese di S. Maria del Popolo, S. Luigi dei Francesi e S. Agostino, alla scoperta dei capolavori di Michelangelo Merisi, detto il “Caravaggio”.

Durante il percorso potremo ammirare le più belle tele del periodo romano: la Conversione di S. Paolo e la Crocifissione di S. Pietro nella cappella Cerasi, il ciclo di S. Matteo nella cappella Contarelli e la Madonna dei Pellegrini.

Un'occasione per conoscere e comprendere colui che è stato definito l'artista più innovativo e controverso del XVI secolo.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 15,30 all'ingresso della basilica di S.Agostino in P.zza di S.Agostino, 80 (Corso Rinascimento)

Costo della visita: 9 € (include il noleggio auricolari)

Gratis per i ragazzi fino a 14 anni



Attenzione, prenotazione Obbligatoria:

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com