Santo Stefano Rotondo e Santa Maria in Domnica

La Basilica di Santo Stefano Rotondo, una delle più antiche di Roma, fu edificata nel V secolo su preesistenze di età romana, identificate in un primo momento col Macellum Magnum di età neroniana, e successivamente coi Castra Peregrina. La sua pianta circolare, che ha subito numerose variazioni nel corso dei secoli, rimanda a simbolismi cosmici e architetture antichissime (come ad esempio il Santo Sepolcro di Gerusalemme). L'interno è decorato dagli affreschi di Pomarancio e Antonio Tempesa, tutti corredati da didascalie in italiano e latino: la sensazione è di trovarsi in un grande libro illustrato di forma circolare, ancora apprezzabile grazie ai recenti restauri. La visita comprende anche la Chiesa di Santa Maria in Domnica, sulla sommità del colle Celio, che conserva ancora la pianta basilicale e gli splendidi mosaici di IX secolo.