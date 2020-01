Visita guidata San Giovanni: il camminamento delle Mura Aureliane e la Stazione Museo

Visita guidata con "Apertura Esclusiva su Prenotazione” del camminamento delle Mura Aureliane presso Porta Asinaria (max 25 partecipanti - Gratuito con la MIC) e visita della nuova Stazione Museo di San Giovanni.

Il sito archeologico di Porta Asinaria è normalmente chiuso al pubblico per tutelarlo dalla rovina e viene aperto solo su prenotazione a gruppi di massimo 25 persone accompagnati dalla guida.



INFO

- Accoglienza e registrazioni da 30’ prima: in Piazzale Appio 7 (davanti all'ingresso della Coin).

*La visita va prenotata - VEDI SOTTO COME PRENOTARE

- La visita sarà condotta da: Cristiana Berto, storica dell'arte, esperta di urbanistica antica, moderna e contemporanea.

- Durata: circa 2 ore.



COSTO

-Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

Adulti: €10 nuovi iscritti; €9 soci

Ragazzi (14-17 anni) €6 nuovi iscritti; €5 soci

Bambini (6-13 anni) €3 nuovi iscritti; €2 soci

Bambini (0-5 anni) gratis

+ €1,50 BIT metrebus Roma ATAC (per l’ingresso alla Stazione Museo)

+ biglietto d'entrata al sito archeologico: €4 intero; €3 ridotto; gratis bambini e ragazzi (0-17) I possessori della MIC card hanno diritto all’ingresso gratuito (MIC card costo 5 euro CLICCA QUI per scaricare il modulo di richiesta).

(Condizioni di gratuità e riduzioni: www.museiincomuneroma.it/informazioni_pratiche/condizioni_di_gratuita_e_riduzioni)

+ eventuale auricolare. *Nel caso in cui i gruppi superassero i 15 iscritti, sarà nostra cura prenotare per voi l'utilizzo di un auricolare per rendere l'ascolto della nostra guida piacevole e rilassante. Il costo dell'auricolare è di euro 2.

NOTA BENE

SCONTI

2 euro di sconto a chi prenota e partecipa a 2 visite organizzate dalla nostra Associazione durante la stessa settimana (la settimana va da lunedì a domenica). Se interessati, potrete trovare le informazioni relative alle altre visite sul nostro sito: http://romaelazioperte.blogspot.it



DESCRIZIONE

Il quartiere San Giovanni ha una storia lunghissima e antichissima; da sempre la zona ospita punti di interesse storico-culturali di assoluta rilevanza. San Giovanni è una zona di contrasti tra antico e moderno, dove passato e presente si mescolano in continuazione.

Il territorio, frequentato anticamente dagli Etruschi, fu attraversato dall’Appia, la via più importante per i romani che la chiamarono infatti “Regina viarum”; le Mura Aureliane con l’antica Porta Asinaria e la “nuova” Porta San Giovanni, aperta successivamente per le nuove necessità viarie e commerciali. I nuovi e ampi viali, vie del moderno shopping, e le grandi piazze dove si svolgono importanti manifestazioni moderne, accolgono anche l’antica Basilica di San Giovanni in Laterano, una delle Basiliche più importanti della cristianità, e il Palazzo del Laterano antica sede pontificia.

Roma è unica per questa particolarità e San Giovanni esprime al meglio questa dualità, e la possibilità di mettere in contatto due mondi così diversi: un esempio per tutti? La nuova stazione-museo della metropolitana, il luogo dove questi due mondi vengono in contatto. La stratificazione che ha cambiato il volto del territorio circostante, le tracce di un passato antichissimo che riaffiorano per i lavori di un moderno mezzo di comunicazione.

Faremo un vero e proprio viaggio nel tempo.



PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3315632913 o al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.

