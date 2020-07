Visita guidata, passeggiando sul Celio

Tra il Clivo di Scauro, Villa Celimontana e la chiesa di S.Stefano Rotondo per scoprire la storia di uno dei colli più antichi di Roma**



Compreso tra il Palatino e l' Esquilino, il Celio è uno dei sette colli sui quali si sviluppò anticamente la città di Roma.

Passeggiando attraverso l'incantevole Villa Celimontana e le suggestive arcate del Clivo di Scauro, dove resti archeologici di epoca romana come il tempio del divo Claudio e l'arco di Dolabella si intrecciano a edifici di età medievale, giungeremo fino alla basilica di S. Stefano Rotondo, perfetta testimonianza della affascinante stratificazione storica che ha coinvolto questa parte della città.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 9.45 in Piazza dei Santi Giovanni e Paolo, 13

Costo della visita: 11 € (include il noleggio auricolari sanificati e l'offerta di ingresso alla chiesa di S.Stefano Rotondo)



Attenzione, posti limitati! Prenotazione Obbligatoria!

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com