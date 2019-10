Visita Guidata, I Capolavori di Palazzo Barberini

Apertura con Ingresso Gratuito per la prima domenica del mese



Maffeo Barberini diventa papa nel 1623, con il nome di Urbano VIII. Pochi anni dopo l’elezione al soglio pontificio, questo personaggio promuove la realizzazione di uno dei palazzi più sontuosi di Roma: una splendida residenza, di cui possiamo ammirare ancora oggi i soffitti magistralmente affrescati da Pietro da Cortona con enigmatiche allegorie, e le sorprendenti architetture della Scala a Pozzo Quadrato e della Scala Elicoidale, ideate dai geni “rivali” Bernini e Borromini.

Dal 1953 Palazzo Barberini è impreziosito da una bellissima raccolta d’arte, all’interno della quale spiccano i capolavori di Maestri della pittura Rinascimentale e Barocca, come Raffaello, Filippo Lippi, Caravaggio, Guido Reni.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica

Appuntamento: ore 15,15 all’ingresso della Galleria Barberini in Via delle Quattro Fontane, 13

Costo della visita: 11 € (include il noleggio auricolari e il diritto di prenotazione)

In occasione della prima domenica del mese il biglietto di ingresso è GRATUITO



ATTENZIONE: POSTI LIMITATI!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com