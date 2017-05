Visita guidata nella città di Roma nei luoghi della riforma protestante

Uno dei modi per celebrare il V centenario della Riforma protestante è conoscere i luoghi della città che conservano tracce o riferimenti a eventi e personaggi che hanno avuto un ruolo importante in quel secolo e oltre. La chiesa evangelica di Primavalle e la chiesa evangelica Breccia di Roma sono liete di invitarvi a una visita guidata che consisterà in tre tappe, ovvero: 1) Scala Santa: Le origini della Riforma; 2) Piazza Martin Lutero, Colle Oppio: Il messaggio della Riforma; 3) Via S. Eufemia 9: Il contrasto alla Riforma e la testimonianza evangelica oggi.l Il tour è gratuito e sarà ripetuto per tre volte, secondo il seguente calendario: -sabato 3 giugno -sabato 30 settembre -sabato 21 ottobre Ciscun appuntamento avrà come luogo di incontro l'ingresso della Scala Santa, Piazzale di S. Giovanni in Laterna 14, alle ore 15:00. Durante la terza tappa è previsto un punto di ristoro Per motivi logistici, è richiesta la prenotazione scrivendo all'indirizzo e-mail: cceprimavalle@yahoo.it