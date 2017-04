Visita guidata Museo della Mente - Ex Ospedale Santa Maria della Pietà

Il Museo Laboratorio della Mente, inaugurato nel 2000, ripercorre la storia dell'Ospedale Santa Maria della Pietà, dalla sua fondazione in qualità di "Hospitale de' poveri forestieri et pazzi dell'Alma Città di Roma" alla definitiva chiusura nel 1999, cinque secoli dopo, come ospedale psichiatrico. Un itinerario immersivo narrativo attraverso le memorie del manicomio, per una lettura dell'alterità, delle sue forme e dei suoi linguaggi, per combattere lo stigma e promuovere la salute mentale. L'originale percorso di visita (coadiuvato dall'Archivio storico-audivisivo e dalla Biblioteca Cencelli del Santa Maria della Pietà) è articolato come cartografia storica delle prassi istituzionali e delle pratiche anti-istituzionali, come un doppio e continuo processo dialettico di decostruzione della geografia delle costrizioni spaziali, fisiche, psicologiche, sociali e di ricostruzione della soggettività: un'esperienza soggettiva che si genera nell'attraversamento degli spazi manicomiali e nell'apparire inatteso delle storie rievocate. Il rilievo assunto dal Museo Laboratorio della Mente nella Organizzazione Museale Regionale del Lazio (insignito del "Marchio di Qualità" dalla Regione Lazio), il Premio ICOM Italia ricevuto nel 2010 quale "Museo dell'anno per l'innovazione e l'attrattività nei rapporti con il pubblico", il costante afflusso di visitatori, la collaborazione con istituti scolastici, universitari e di ricerca, servizi sanitari, associazioni socio-culturali, musei nazionali ed internazionali, i risultati positivi delle iniziative che hanno caratterizzato i primi dieci anni delle sue attività, la dimensione istituzionale del "prendersi cura" costituiscono i motivi fondanti per proseguire, in permanente dialogo con la comunità e il territorio, l'opera di valorizzazione del suo patrimonio artistico-documentale, delle attività di accoglienza, ricerca, formazione e il completamento del progetto allestitivo intrapreso nel 2008 con Studio Azzurro. © Museo della mente Inizio visita: 10.30, comprende l'entrata al Museo Laboratorio della mente con guida interna; Termine visita: 12.15. Appuntamento: ore 10.30 Padiglione 6 - Presidio Santa Maria della Pietà (ASL Roma 1), Piazza S. Maria della Pietà 5, 00135, Roma. In caso di maltempo la visita si svolgerà lo stesso. Costo visita: Soci: 10 euro ticket; Nuovi soci: 15 euro tutto incluso. Ricordiamo che per partecipare alle nostre attività è necessario essere soci dell'associazione. Modalità di prenotazione: invia una mail a visite@tuscola.it o un sms al 371.1423882 indicando il numero dei partecipanti, i dati anagrafici di ognuno e un recapito telefonico. I posti sono limitati.