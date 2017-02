Alla scoperta del MAXXI: visita guidata. Una visita guidata per comprendere l’architettura del MAXXI e una delle mostre al suo interno. Durante la visita l’approfondimento è incentrato sulla mostra monografica dedicata alle fotografie di Letizia Battaglia, una delle più importanti figure della fotografia contemporanea che ha raccontato gli ultimi quarant’anni della storia italiana.

Biglietto di ingresso al museo e visita guidata € 15

€ 12 con biglietto ridotto

€ 5 con biglietto gratuito e per i possessori della card myMAXXI

prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 0632486297 – dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 – o via mail a edumaxxi@fondazionemaxxi.it – entro il venerdì precedente alle ore 13.00

