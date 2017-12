Lo Stadio di Domiziano e i sotterranei di Piazza Navona

Lo Stadio di Domiziano è la prima e unica testimonianza di edificio per le gare atletiche rinvenuto a Roma.

Inaugurato nell' 86 d.C. dall'imperatore Domiziano per celebrare i giochi in onore di Giove Capitolino, poteva ospitare fino a 30.000 spettatori.

Oggi i resti più cospicui si conservano a circa 5 m di profondità dal piano stradale, all'interno di un’area archeologica restaurata di recente e sede di un nuovo allestimento museale che valorizza le poderose murature in opera laterizia del lato curvo e le altissime arcate in blocchi di travertino.



Un’occasione per visitare il monumento che ha condizionato la storia di una delle piazze più belle e rappresentative di Roma: Piazza Navona.





La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 15,00 all’ingresso dell’area archeologica dello Stadio di Domiziano in Via di Tor Sanguigna, 3

Costo della visita: 8 €

Biglietto di ingresso RIDOTTO GRUPPO: 4€



Posti limitati: prenotazione obbligatoria:



CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com