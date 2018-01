Costruite tra il 212 e il 216 d.C. durante la dinastia dei Severi, le Terme di Caracalla sono il più grandioso e meglio conservato complesso termale giunto fino a noi.

Come tutte le “grandi terme imperiali” erano concepite non solo per il bagno, la cura del corpo e le attività sportive, ma anche come luogo di socializzazione, svago e attività culturali. La visita, attraverso la sequenza di Natatio, Frigidarium, Tepidarium e Calidarium, vi permetterà di ripercorrere il passaggio dagli ambienti freddi a quelli caldi e di conoscere da vicino un momento importantissimo della vita sociale degli antichi romani.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 14,30 presso la biglietteria del sito archeologico in Via delle Terme di Caracalla, 52

Costo della visita: 9 € (include il noleggio auricolari)

In occasione della prima domenica del mese il biglietto di ingresso è GRATUITO



Prenotazione obbligatoria:

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com