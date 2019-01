Visita guidata, le domus romane del Celio

Nel cuore del Celio, tra le suggestive arcate del Clivo di Scauro e la basilica dei Santi Giovanni e Paolo, si nasconde un’area archeologica di straordinaria importanza per quantità e raffinatezza dei ritrovamenti.

Le stanze, decorate da pregevoli affreschi dai vivaci colori, testimoniano le fasi di vita del sito dal II al IV secolo d.C.: da Insula a Domus signorile dotata di un impianto termale privato, fino al titulus, primo luogo di culto cristiano che portò alla costruzione dell’attuale basilica, sul luogo del martirio di due ufficiali romani.

Un’occasione speciale per conoscere la storia di questo affascinante angolo della città.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 15,15 all’ingresso dell’area archeologica in Via del Clivo di Scauro

Costo della visita: 9 € (include il noleggio auricolari e il diritto di prenotazione)

Biglietto di ingresso: 6€ RIDOTTO Gruppo



ATTENZIONE: POSTI LIMITATI!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com