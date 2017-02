Visita guidata “Le dominae del Parco”

Passeggiata tra l'Appia antica e la Caffarella alla scoperta degli importanti monumenti funerari dedicati a Priscilla e Annia Regilla. Una visita guidata da non perdere per chi ancora non conosce questi due piccoli ma rappresentativi gioielli del Parco. Tre date tra cui scegliere tutte a febbraio: domenica 12, domenica 19 o domenica 26. Quota: La visita è gratuita per chi ha già la Carta Amici, chi non la ha la potrà acquistare la momento della visita al costo di 5 euro. Info e prenotazioni: puntoappia@parcoappiaantica.it