Le chiese bizantine del Foro Boario

Dopo la fine dell’Impero Romano, la zona del Foro Boario divenne sede di una fiorente comunità bizantina, le cui tracce restano nelle decorazioni di due tra le più suggestive chiese di Roma:

la basilica di S.Maria in Cosmedin, oggi universalmente nota per la “Bocca della Verità”, abbellita da un prezioso pavimento cosmatesco, e da pregevoli affreschi realizzati nel XII secolo, e la basilica di S.Giorgio in Velabro, preceduta dal monumentale Arco di Giano e dall’ Arco degli Argentari, in cui si intrecciano armoniosamente elementi antichi e medievali.

Il percorso di visita include l'ingresso alla Cripta di S.Maria in Cosmedin, in cui sono ancora visibili le strutture dell'Ara Massima di Ercole, antichissimo tempio pagano sul quale venne costruito il luogo di culto cristiano.



