Visita guidata, la villa dei Quintilii sull'Appia Antica

*Ingresso GRATUITO per le Giornate Europee del Patrimonio*

La più imponente villa del suburbio romano, nell’incantevole cornice della Via Appia antica



Alla metà del II d.C. due fratelli, Sesto Quintilio Condiano e Sesto Quintilio Valerio Massimo, edificarono un luogo di tale bellezza da suscitare le mire dello stesso imperatore Commodo il quale non esitò a condannarli a morte e a confiscarne l'intera proprietà, per trasformarla nella propria residenza privata.

Una grandiosa villa celebrata nelle vedute dei più famosi artisti del Grand Tour, di cui tuttora si ammirano le imponenti murature e i pavimenti rivestiti di preziosi mosaici e intarsi marmorei, nella scenografica cornice della Via Appia antica.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 15,45 all’ingresso dell’area archeologica in Via Appia Nuova, 1092

Costo della visita: 9 € (include il noleggio auricolari)

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio il biglietto di ingresso è GRATUITO



ATTENZIONE: POSTI LIMITATI! PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com