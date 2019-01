La Porta S.Sebastiano e il camminamento sulle Mura Aureliane

Una visita per scoprire da una prospettiva insolita la più grande e meglio conservata delle porte che si aprono nelle Mura Aureliane: la Porta S.Sebastiano.

Anticamente chiamata Porta Appia, era al centro di un articolato sistema di fortificazioni che includeva anche l'Arco di Druso.

Un avventuroso percorso, tra gallerie, torri, postazioni di guardia, bizzarri e misteriosi graffiti, e il suggestivo camminamento sulle Mura Aureliane.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 10,45 all’ingresso del Museo delle Mura in Via di Porta S.Sebastiano, 18

Costo della visita: 9 € (include il noleggio auricolari)

Ragazzi fino a 14 anni: 3€

Biglietto di ingresso: Gratuito



ATTENZIONE: POSTI LIMITATI! PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com