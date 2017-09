La Piramide di Caio Cestio

Un'occasione speciale per entrare in uno dei monumenti più originali di Roma.



Situata vicino alla Porta Ostiense e in parte inglobata nelle Mura Aureliane, è l’unico esempio giunto fino a noi di mausoleo a forma di piramide ispirato alle mode orientali diffuse a Roma dopo la conquista dell’Egitto.

Su due facce del monumento una lunga iscrizione contiene il nome del proprietario del sepolcro: Caio Cestio Epulone.

La piramide, alta più di 35 metri, conserva al suo interno una camera sepolcrale abbellita da preziosi affreschi dai vivaci colori tornati a splendere grazie ai recenti restauri.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 11,30 all'ingresso della Piramide Cestia in Via Raffaele Persichetti (fronte Porta S.Paolo)

Costo della visita: 10 € (include l'ingresso e il diritto di prenotazione)



**Attenzione, posti limitati! Prenotazione Obbligatoria!



Cell +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com