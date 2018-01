La Piramide Cestia

*Apertura Esclusiva*



Un'occasione straordinaria per visitare uno dei monumenti sepolcrali più celebri della Capitale.

Situata vicino alla Porta Ostiense e in parte inglobata nelle Mura Aureliane, è l’unico esempio giunto fino a noi di mausoleo a forma di piramide ispirato alle mode orientali diffuse a Roma dopo la conquista dell’Egitto.

Su due facce del monumento una lunga iscrizione contiene il nome del proprietario del sepolcro: Caio Cestio Epulone, il pretore che costruì anche il ponte Cestio per unire l'Isola Tiberina a Trastevere.

La piramide, alta più di 35 metri e rivestita da grandi lastre di marmo, conserva al suo interno una camera sepolcrale abbellita da preziosi affreschi dai vivaci colori tornati alla luce grazie ai recenti restauri.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 9,45 all’ingresso del monumento in Via Raffaele Persichetti (fronte Porta S.Paolo)

Costo della visita: 10 € (include l’ingresso e il diritto di prenotazione)



Prenotazione obbligatoria:

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com