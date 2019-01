La basilica Neopitagorica di Porta Maggiore

Costruito nel I d.C. lungo il tratto iniziale dell'antica Via Prenestina, comprende un Dromos (corridoio) di accesso, un Vestibolo e un'aula rettangolare basilicale.

Le pareti e i soffitti a volta sono interamente coperti da una straordinaria decorazione ad affresco e stucchi, che spicca per la raffinatezza della qualità esecutiva e la complessità dei temi raffigurati.

Alcune scene mitologiche (il lancio di Saffo dalla rupe di Leucade, il rapimento di Ganimede, il ratto delle figlie di Leucippo) di difficile interpretazione, hanno favorito l'ipotesi che il complesso fosse utilizzato come luogo di riunione di una setta religiosa legata alle dottrine Neopitagoriche.

Non è da escludere che si tratti, invece, di un monumento funerario commissionato da personaggi particolarmente sensibili alla cultura e alla filosofia greco-orientale.

Un'occasione eccezionale per visitare un luogo reso accessibile dopo delicati e lunghi interventi di restauro.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 11,45 all’ingresso del monumento in Via Prenestina, 17

Costo della visita: 12 € (include l’ingresso e il diritto di prenotazione)



ATTENZIONE: POSTI LIMITATI!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com