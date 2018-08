La Basilica di Santa Maria in Trastevere

Una visita per scoprire la chiesa che racchiude tutto il fascino del Rione Trastevere, con la magnifiche decorazioni a mosaico della facciata dopo la conclusione dei restauri!



La leggenda narra che nell’anno 38 a.C., nel cuore del Transtiberim, fuoriuscì miracolosamente dal terreno uno zampillo di olio minerale, poi interpretato come segno della venuta del Messia.

Dopo circa due secoli da questo prodigioso evento, papa Callisto I decise di fondare qui il più antico luogo di culto dedicato alla Vergine Maria.

Ricostruita integralmente da papa Innocenzo II (1130-1143) con colonne provenienti dalle Terme di Caracalla, e arricchita nel corso dei secoli da pregevoli decorazioni, quali la Cappella Altemps e la Cappella Avila, la basilica conserva eccezionalmente intatti gli elementi del periodo medievale: tra questi spiccano i preziosissimi mosaici con storie della Vergine di Pietro Cavallini, visibili sull’abside, e la magnifica facciata, da poco tornata a splendere grazie ai restauri appena conclusi.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica.



Appuntamento: ore 15,45 presso la fontana di Piazza di S.Maria in Trastevere

Costo della visita: 9 € (include il noleggio auricolari)



ATTENZIONE: POSTI LIMITATI!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com