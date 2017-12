La basilica di S.Maria Maggiore e i mosaici della Loggia delle Benedizioni

Tra le basiliche Patriarcali di Roma, quella di Santa Maria Maggiore è senza dubbio una delle più sontuose.

Da circa sedici secoli domina le propaggini dell’Esquilino, laddove, secondo la leggenda, la Vergine Maria, con la nevicata miracolosa del 5 agosto 358 d.C., indicò a papa Liberio il luogo di costruzione della chiesa.

La monumentale grandezza, con il campanile romanico più alto di Roma, e le opere d’arte in essa custodite, continuano a stupire i visitatori di tutto il mondo: i magnifici mosaici della navata centrale e dell'arco trionfale risalenti al V secolo d.C., lo splendido pavimento Cosmatesco, il soffitto di Giuliano da Sangallo, decorato con il primo oro giunto dalle Americhe, i capolavori barocchi della Cappella Borghese e della Cappella Sistina, la tomba di Gian Lorenzo Bernini, la suggestiva reliquia della Sacra Culla della Natività.

Percorrendo la scenografica scala di G.L. Bernini, avremo modo di entrare all’interno della Loggia delle Benedizioni, per ammirare da vicino gli splendidi mosaici commissionati da papa Niccolò IV (1288-1292), incastonati nell’elegante cornice della facciata settecentesca.



