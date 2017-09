L'Insula romana dell'Aracoeli

L'Insula dell'Aracoeli è una testimonianza particolarmente integra delle case d'affitto a più piani costruite a Roma durante l'età imperiale.

Portata alla luce negli anni '20, è oggi visibile per ben quattro piani di altezza, con muri in opera laterizia e in opera reticolata: il pianterreno con tabernae è seguito da tre piani in cui si conservano le stanze coperte a volta, utilizzate come abitazioni.

A partire dal Medioevo sulle strutture romane venne realizzata la chiesa di S. Biagio de Mercato, di cui tuttora sono visibili resti del campanile romanico e un interessante affresco del XIV secolo.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 12,15 all'ingresso dell'area archeologica in Piazza dell'Aracoeli

