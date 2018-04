L'Abbazia delle Tre Fontane

Un affascinante monastero contemplativo nel cuore di Roma



La leggenda narra che la testa di S.Paolo, dopo la decapitazione, compì tre salti dai quali sgorgarono miracolosamente tre fontane. In memoria di questo evento prodigioso fu edificato uno straordinario complesso: l’unico monastero contemplativo nel cuore di Roma.

Varcato il suggestivo Arco di Carlo Magno, si entra in un luogo di quiete e silenzio, circondato da un bosco di eucalipto piantati nel 1867 dalla Comunità di Monaci Trappisti attiva ancora oggi.

Qui, tra i basoli dell’antica Via Laurentina, potremo ammirare tre chiese: la più antica chiesa dei S.S. Vincenzo e Anastasio che conserva l’aspetto medievale voluto da Onorio III nel 1221, la chiesa di Santa Maria Scala Coeli, elegante tempietto progettato nel 1582 da Giacomo della Porta e la chiesa di S.Paolo alle Tre Fontane, costruita sul luogo del martirio del Santo.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 15,45 all’ingresso dell’Abbazia delle Tre Fontane in Via delle Acque Salvie, 1

Costo della visita: 9 € (include il noleggio auricolari)



Attenzione, posti limitati!

Prenotazione obbligatoria:

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com