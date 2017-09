Visita guidata in bicicletta al Parco dell'Appia Antica e Valle della Caffarella

Percorso storico-archeologico - in bicicletta - dalla Chiesa del Domine Quo Vadis? al Complesso di Capo di Bove, attraverso i tesori che solo l'Appia Antica è in grado di offrire, tra i quali il Complesso di Massenzio e la maestosa Tomba di Cecilia Metella. Al rientro percorreremo l’area naturalistica della Valle della Caffarella e visiteremo il sepolcro di Annia Regilla.



Punto di partenza/arrivo: Centro Servizi Appia Antica, Via Appia Antica, 60

Orario appuntamento: 10.00

Orario di partenza-arrivo: 10.30-13.30

Durata: 3 ore

Distanza: 6,5 km a/r

Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: Bus 118 e 218 (fermata Appia Antica/Domine Quo vadis)

Parcheggio: Via Tito Omboni/L.go Galvaligi

Difficoltà: media



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: parcoappiaantica.eventbrite.it



Ingressi: Complesso di Massenzio, Capo di Bove, Sepolcro di Annia Regilla.

Accessibilità: strada asfaltata/sanpietrino/basolato antico/sterrato

I biglietti non sono rimborsabili, in caso di pioggia ed annullamento dell'attività sarà possibile utilizzare i ticket per le attività successive in programma; è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it.

Non sarà possibile variare il giorno dell’attività acquistata dopo la prenotazione.