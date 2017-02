Visita guidata in Bici - La Valle della Caffarella e la Via Appia Antica

Tre ore di pedalata tra le bellezze naturalistiche, paesaggistiche e archeologiche della Valle della Caffarella e il primo tratto della Via Appia Antica. Dai "tesori" della Valle, attraversata dall'antico fiume Almone, si raggiunge il III miglio dell'Appia Antica dove si erge maestoso il mausoleo di Cecilia Metella e l'imponente complesso dell'imperatore Massenzio (Circo, Villa e mausoleo di Romolo). Percorso: totale circa 6,5 km Difficoltà: facile Durata: circa 3h Ingressi (gratuiti): Circo e Villa di Massenzio, Villa Capo di Bove INFORMAZIONI: Quote di partecipazione: - E' possibile acquistare il ticket nolo bici + visita al prezzo di € 15,00 + spese di prevendita - Per chi viene con la propria bici il prezzo per la visita è di € 5,00 + spese di prevendita PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: www.eventbrite.it I biglietti non sono rimborsabili, è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it Appuntamento: ore 10,15 presso Centro Servizi Appia Antica, Via Appia Antica 58/60 Partenza: ore 10,30 presso Centro Servizi Appia Antica, Via Appia Antica 58/60 Per maggiori informazioni: puntoappia@parcoappiaantica.it