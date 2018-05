Valle della Caffarella e l'Appia Antica in bici

Tre ore di pedalata tra le bellezze naturalistiche, paesaggistiche e archeologiche della Valle della Caffarella e il primo tratto della Via Appia Antica. Dai ”tesori” della Valle (tra cui il Sepolcro di Annia Regilla), attraversata dall’antico fiume Almone, si raggiunge il III miglio dell’Appia Antica dove si erge maestoso il mausoleo di Cecilia Metella e l’imponente complesso dell’imperatore Massenzio (Circo, Villa e mausoleo di Romolo).



Percorso: totale circa 6,5 km

Difficoltà: facile

Durata: circa 3h

Ingressi (gratuiti): Circo e Villa di Massenzio, Villa Capo di Bove, Sepolcro di Annia Regilla



INFORMAZIONI:

Quote di partecipazione:

- E' possibile acquistare il ticket nolo bici + visita al prezzo di € 15,00 + spese di prevendita

- Per chi viene con la propria bici il prezzo per la visita è di € 5,00 + spese di prevendita



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-guidata-in-bici-la-valle-della-caffarella-e-la-via-appia-antica-41074901135



I biglietti non sono rimborsabili, è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it



Appuntamento: ore 10,15 presso Centro Servizi Appia Antica, Via Appia Antica 58/60

Partenza: ore 10,30 presso Centro Servizi Appia Antica, Via Appia Antica 58/60

Per maggiori informazioni: puntoappia@parcoappiaantica.it