Visita guidata al Sepolcro degli Scipioni

Visitabile solo su prenotazione, il Sepolcro degli Scipioni è una delle tombe più celebri che sorgevano lungo la Via Appia, poco prima dell'attuale Porta di San Sebastiano. Il capostipite Lucio Cornelio Scipione Barbato fece costruire all'inizio del III a.C. un monumento funerario per ospitare le spoglie sue e dei discendenti, molti dei quali furono illustri condottieri (Scipione l'Africano sconfisse Annibale). La tomba fu scoperta casualmente alla fine del '700 e divenne subito meta di studiosi e visitatori stranieri in Italia per il Grand Tour. Chiuso per quasi vent'anni, il sito è stato riaperto al pubblico nel 2011 dopo un intervento di consolidamento e una nuova musealizzazione dell'area che permette di visitare anche un interessante colombario affrescato e restaurato durante i recenti lavori. Se non ci siete mai stati e avete voglia di saperne di più, è un’occasione da non perdere!



INFORMAZIONI GENERALI

Appuntamento: h. 11.15, Via di Porta San Sebastiano, 9 davanti l'ingresso del sito.

Quota di partecipazione: €8 (Soci 2018), €10 (non Soci) + biglietto di ingresso €4, ridotto €3 per possessori Metrebus, Bibliocard, insegnanti

Durata: 1h30. Posti limitati a 12 perone, prenotazione obbligatoria entro sabato 11 agosto, h. 15.00. Dopo tale orario si consiglia di telefonare per assicurarsi della disponibilità dei posti e dell'effettivo svolgimento della visita guidata.

PER PARTECIPARE

Per partecipare alle nostre attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti, con una delle seguenti modalità:

- inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com

- telefonare (o inviare un messaggio) al numero: 393 31 00 313

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!

Lun-Ven h. 15-19.00

Sab h. 9.30-18.30

