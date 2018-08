Visita Guidata – IL SEPOLCRO DEGLI SCIPIONI E IL COLOMBARIO DIPINTO, **Apertura ESCLUSIVA**



Chiuso al pubblico dal 1992, il Sepolcro degli Scipioni è finalmente tornato visitabile dopo i recenti lavori di restauro.

Il monumento, che comprende una serie di gallerie e ambienti scavati interamente nel tufo, fu realizzato lungo la Via Appia Antica agli inizi del III a. C., per ospitare i sarcofagi con le spoglie dei membri di una delle più illustri famiglie della Roma repubblicana: gli Scipioni.

Derivati da un ramo della gens Cornelia gli Scipioni vantarono, tra i propri membri, personaggi come Scipione l'Africano, vincitore su Annibale, Scipione Emiliano, che concluse trionfalmente la terza guerra punica distruggendo Cartagine, Cornelia, madre dei famosi fratelli Gracchi.

Un'occasione eccezionale per visitare uno dei complessi sepolcrali ipogei più antichi di Roma, e il vicino colombario di I d.C. decorato da pregevoli pitture.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 14,45 all’ingresso dell’area archeologica in Via di Porta S.Sebastiano, 9

Costo della visita: 8 €

Biglietto di ingresso: 4€; RIDOTTO con tessera Feltrinelli, Bibliocard, Metrebus annuale.



ATTENZIONE: POSTI LIMITATI! PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com