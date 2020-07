Visita Guidata, Il Rione Ponte

Passeggiata serale per scoprire un angolo di storia tra Ponte S.Angelo e Piazza Navona**



Una passeggiata per conoscere la storia di un angolo nascosto di Roma, alla scoperta del Rione che si estende tra Piazza Navona e Castel S. Angelo, il cui nome deriva dal vicino Ponte S. Angelo.

Le sue strade, come Via dei Coronari, conservano ancora il ricordo della moltitudine di pellegrini che affollava il quartiere durante il Medioevo.



I vicoli stretti esaltano lo splendore di capolavori barocchi come la Torre dell'Orologio di F. Borromini, la chiesa di Santa Maria della Pace, il Chiostro del Bramante. I palazzi di Via della Maschera d'Oro, magistralmente affrescati da Polidoro da Caravaggio agli inizi del '500, sono una delle rarissime testimonianze dell'architettura del periodo rinascimentale a Roma e valsero a tutta la zona il nome di “Quartiere del Rinascimento”.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 20.45 presso Ponte S.Angelo (lato Lungotevere Tor di Nona)

Costo della visita: 10 € (include il noleggio auricolari sanificati)



Attenzione, posti limitati! Prenotazione Obbligatoria!

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com