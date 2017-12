Il Rione Monti e la basilica di S.Pietro in Vincoli

Per scoprire uno dei rioni più pittoreschi della città



Una passeggiata attraverso uno dei più pittoreschi Rioni della città, che deriva il suo nome dai “monti” Quirinale, Viminale ed Esquilino sui quali si estende.

Qui sorgeva, in età romana, il malfamato quartiere della Suburra e tra i vicoli è ancora possibile scoprire edifici medievali, come la Torre delle Milizie e la Torre del Grillo, risparmiati dalle demolizioni di fine Ottocento per la realizzazione di Via Cavour.

Passando per il leggendario Vicus Sceleratus ammireremo il Mosè, indiscusso capolavoro che Michelangelo Buonarroti scolpì per la tomba di Giulio II nella basilica di S. Pietro in Vincoli.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 15,30 all’ingresso di Villa Aldobrandini in Via Mazzarino, 11

Costo della visita: 8,50 € (include il noleggio auricolari)



Prenotazione Obbligatoria:



CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com