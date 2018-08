Il palatino e gli horti farnesiani: ingresso gratuito per la prima domenica del mese

Da Romolo ai Palazzi imperiali simbolo della grandezza di Roma. Il Palatino riveste una straordinaria importanza per la storia di Roma: proprio qui, secondo le fonti, il 21 aprile del 753 a.C. avvenne la fondazione della città da parte di Romolo.

In età repubblicana è il quartiere dell'aristocrazia romana e a partire da Augusto sarà la residenza ufficiale degli imperatori: il Palatium, simbolo del potere e immagine per eccellenza della grandezza di Roma.

Dalle capanne dell'VIII sec. a. C. alla Casa di Augusto, dalla Domus Flavia, alla terrazza degli Horti Farnesiani con scenografico affaccio sul Foro Romano, gli imponenti resti archeologici testimoniano una stratificazione lunghissima, che ci porterà fino agli albori della civiltà romana.

