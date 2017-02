Il Museo Nazionale di Palazzo Altemps

Capolavori dell'arte antica a Palazzo Altemps Una visita per scoprire la più suggestiva tra le quattro sedi del Museo Nazionale Romano: Palazzo Altemps, splendido edificio rinascimentale a pochi passi da Piazza Navona. Le sale affrescate "a grottesche" da artisti come Melozzo da Forlì e Baldassarre Peruzzi, sono una scenografia d'eccezione per i reperti provenienti dalle più prestigiose raccolte di antichità del XVI e XVII secolo. Tra le opere qui custodite spiccano eccezionali capolavori rinvenuti durante gli scavi archeologici degli Horti Sallustiani, come il Galata suicida, raffinata scultura di I secolo a.C., particolarmente amata da Lord Byron, e il Trono Ludovisi, raro bassorilievo di V secolo a.C. La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica. Appuntamento: ore 15,45 all'ingresso del Museo di Palazzo Altemps in Piazza S.Apollinare, 46 (lato curvo di Piazza Navona) Costo della visita: 8,50 € (include il noleggio auricolari) In occasione della prima domenica del mese il biglietto di ingresso è Gratuito Attenzione, posti limitati! Prenotazione Obbligatoria: Cell. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com