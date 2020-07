Visita Guidata, Il Mausoleo di Cecilia Metella

Una visita guidata per scoprire il monumento simbolo della Via Appia antica.



Realizzato alla fine del I a.C. come sepolcro dell'illustre matrona Cecilia Metella, venne trasformato in età medievale nel Castrum Caetani, roccaforte della potente famiglia di papa Bonifacio VIII. Nel 1640 papa Urbano VIII Barberini ne avviò la demolizione per la costruzione della Fontana di Trevi, ma fortunatamente lo sdegno della popolazione fermò l'infausto progetto, portando fino ai nostri giorni il proverbio:

Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini!

Il Mausoleo di Cecilia Metella resta il monumento simbolo della Via Appia Antica, mantenendo intatto il fascino di quasi duemila anni di vita. Il percorso di visita includerà l'Antiquarium ricavato all'interno del monumento con interessanti reperti rinvenuti lungo la Via Appia antica.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 18.15 all'ingresso del monumento in Via Appia Antica, 161

Costo della visita: 11 € (include il noleggio auricolari sanificati)

Il biglietto di ingresso è GRATUITO



Attenzione, posti limitati! Prenotazione Obbligatoria!

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com