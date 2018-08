Visita guidata al Foro Romano

Visita Guidata per scoprire il cuore pulsante dell’antica Roma. Dopo più di duemila anni, l'area archeologica del Foro Romano continua a stupire i visitatori di tutto il mondo per la ricchezza e la molteplicità dei suoi monumenti.

Spazio pubblico per eccellenza, abbellito da imperatori e personaggi di spicco della vita politica di età romana, conserva edifici fondamentali per comprendere e rivivere la storia della città, come l'Arco di Tito, il Tempio di Antonino e Faustina, la Basilica di Massenzio, l'Arco di Settimio Severo, la Casa delle Vestali.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 10,00 presso la biglietteria dell’area archeologica del Foro Romano in Largo Romolo e Remo

Costo della visita: 9 € (include il noleggio auricolari) Gratis per i ragazzi fino a 14 anni

*In occasione della prima domenica del mese il biglietto di ingresso è Gratuito*



Posti limitati! Prenotazione obbligatoria:

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com