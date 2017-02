Il Convento e la Chiesa della Trinità de' Monti Luoghi normalmente non accessibili al pubblico Inizio visita: 10.00, la visita comprende l'entrata nel Convento e nella Chiesa di Trinità dè Monti Termine visita: 11.30. Appuntamento: ore 10.00 in Piazza Trinità dè Monti (davanti la Chiesa), 00187, Roma. Costo visita: 10 euro tutto incluso (visita guidata, tessera per i nuovi soci, ticket d'accesso al convento); Ricordiamo che per partecipare alle nostre attività è necessario essere soci dell'associazione. Modalità di prenotazione: invia una mail a visite@tuscola.it o un sms al 371.1423882 indicando il numero dei partecipanti, i dati anagrafici di ognuno e un recapito telefonico. I posti sono limitati. Arroccato sul Pincio, proprio sopra la scalinata di Piazza di Spagna, si trova un gioiello dell'arte barocca quasi sconosciuto: è il convento della Trinità dei Monti, sede, dal 1828 della comunità religiosa del Sacro Cuore (e dalla scuola annessa) e, oggi, della Fraternità Monastica di Gerusalemme. Di tutto ciò ne resta a memoria la sua suntuosa veste decorativa: gli affreschi del chiostro, con un ciclo didattico dedicato alla vita del Santo fondatore e una galleria di ritratti dei re di Francia; le criptiche anamorfosi di Emmanuel Maignan e François Nicéron; la meridiana catottrica realizzata da Maignan; le scenografiche Nozze di Cana dipinte nel refettorio con mirabili artifici illusionistici dal gesuita Andrea Pozzo. Il giro inizia dal chiostro del convento: il ciclo decorativo racconta episodi della vita di San Francesco di Paola (1416-1507), fondatore dell'ordine dei Minimi, per i quali era stato creato il convento. Al primo piano del convento poi, il corridoio che circonda il chiostro accoglie due rare anamorfosi, risultato di una serie di ricerche sulla prospettiva. Infine, entrando nella sontuosa Chiesa, analizzeremo il nuovo corpo di fabbrica, opera di Giacomo della Porta e Carlo Maderno, le cappelle di Daniele da Volterra, Perin del Vaga, Taddeo e Federico Zuccari e Giovanni Battista Naldini.