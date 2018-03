Visita guidata gratuita al Museo delle navi romane di Nemi

È un autentico gioiello architettonico degli anni Trenta ed ha una storia davvero particolare: il Museo delle navi romane di Nemi, che sorge sulle rive dell'omonimo lago vulcanico, è il primo esempio di museo progettato in funzione del suo contenuto, le navi dell’imperatore Caligola e i materiali recuperati dal santuario di Diana.

Dopo aver trascorso quasi 2mila anni sott'acqua, le imbarcazioni vennero riportate in superficie nel 1929, sotto gli occhi attenti del mondo che aveva seguito con il fiato sospeso le spettacolari operazioni di recupero.

L'edificio venne inaugurato nel 1936 ma nel giugno 1944 subì i danni di un incendio che distrusse completamente le due navi, in seguito ricostruite in scala 1:5 dai tecnici della Marina Militare Italiana. L’edificio è stato in seguito ristrutturato ed oggi ospita anche reperti di carpenteria navale, ceramiche, alcuni degli elementi decorativi superstiti delle imbarcazioni ed oggetti votivi. A questo si aggiungono, nella sezione dedicata al territorio, resti appartenenti alla protostoria locale e dell’area albana, reperti risalenti all’Età del Bronzo e testimonianze di Età Repubblicana ed Imperiale romana.

Domenica 18 marzo un'archeologa condurrà la visita guidata gratuita (si paga solo il costo del biglietto di ingresso: 3 euro), organizzata grazie al progetto Charmed Nemi.