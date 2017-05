Visita guidata della via Appia Antica in bicicletta

Considerata sin dall'antichità la "Regina di tutte le strade", la Via Appia Antica, voluta dal censore Appio Claudio Cieco nel 312 a.C., trasportava soldati, carri, merci e pellegrini verso i territori a sud di Roma. Una passeggiata lungo questa strada, che ha visto miliardi di persone percorrerla, sarà un'esperienza unica nella vostra vita: avrete la possibilità di visitare un parco archeologico e naturalistico unico al mondo. Si esploreranno tombe romane antichissime, il Circo e la Villa privata dell'Imperatore Massenzio, il Castello dei Caetani e, non da ultimo, si poseranno i piedi realmente sulla storia di Roma perché potremo camminare su alcuni tratti ben conservati di basolato romano originale, la strada a grandi lastre ancora impressa dalle rotaie dei carri antichi che la percorrevano: un tuffo nel passato a 360 gradi! Appuntamento ore 10.00 presso Via Appia Antica 175 - Appia Antica Caffè BKStour - in prossimità dell'Angolo Via Appia Antica/ Via Cecilia Metella (III miglio della Via Appia). Parcheggiare auto su Via Cecilia Metella, oppure Bus 118 Fermata San Sebastiano e tratto a piedi o Bus 660 Fermata Capolinea Via Appia Antica. Durata della visita 2 ore e 30 circa (percorso in bicicletta 5 km a/r) Ingresso gratuito € 0.00 Chiesa di San Sebastiano, Circo di Massenzio e Tomba di Romolo, Villa Capo di Bove e visita esterna della Tomba di Cecilia Metella e tutti i sepolcri lungo la strada fino al Ninfeo della Villa dei Quintili al V miglio. Costo visita guidata € 10.00 (adulti)' € 5.00 (bambini fino a 13 anni) Costo noleggio bicicletta € 4.00 l'ora ( 2h 7€ - 3h 10€) incluso noleggio catena (richiesto un documento per noleggiare, la bici si paga alla riconsegna in base alle ore d'utilizzo. Servizio di noleggio non gestito dalla Guida). Chi vorrà tenere la bici oltre il Tour guidato potrà farlo! Casco obbligatorio gratuito solo per i minorenni. Possibilità di montaggio del proprio seggiolino per bambini (non ci sono seggiolini a noleggio). Disponibili Bici dai 3 anni in sù! Chi ha la propria bicicletta potrà portarla con sè dotandosi anche di una catena (per visita interna monumenti) Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento. (esempio: Titolo, Mario Rossi, 2 adulti, telefono 333-3333333, mariorossi@roma.it)