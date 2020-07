Visita Guidata, Archi di Trionfo e Fasti Imperiali

Una passeggiata serale tra la Valle del Colosseo e il Campidoglio per conoscere i monumenti più belli della Roma Imperiale.

Una passeggiata serale attraverso la splendida area archeologica della Valle del Colosseo e dei Fori Imperiali. Potremo conoscere la storia della Roma imperiale attraverso i suoi monumenti più spettacolari e ricostruire il percorso della processione del Trionfo, nata nell' VIII a. C. come cerimonia religiosa e divenuta successivamente potente strumento di propaganda politica.

Durante la visita avremo modo di ammirare i resti del Foro di Augusto e del Foro di Traiano e di Cesare e tre imponenti archi di trionfo: l' Arco di Costantino, l' Arco di Tito e l' Arco di Settimio Severo, costruiti per esaltare gli imperatori di cui conservano il nome, con l'affascinante linguaggio per immagini che ancora oggi possiamo “leggere” nelle elaborate decorazioni a rilievo.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 20.45 in Piazza del Colosseo presso l'Arco di Costantino

Costo della visita: 10 € (include il noleggio auricolari sanificati)



Attenzione, posti limitati a 15! Prenotazione obbligatoria:

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com