Visita guidata alle rovine del Parco degli Acquedotti

Nel quartiere Tuscolano di Roma si ergono ancora maestose le rovine di quelli che all'epoca romana erano i grandi acquedotti dell'antichità. Grazie a loro la città era quotidianamente rifornita d'acqua pubblica e privata. Decine di terme, migliaia di fontane e case private, anfiteatri, dove avvenivano le celebri battaglie navali, erano miracolosamente alimentati da questi straordinari archi alla cui sommità scorreva acqua pura e potabile che arrivava da molto lontano. Durante questa visita passeggeremo sotto le arcate dell'acquedotto Felice (fatto costruire nel 1500 da papa Felice Peretti), che ricalca le orme di quelli antichi, quelle dell'acquedotto Claudio (il più grandioso mai fatto costruire) e quello ancor più antico chiamato acquedotto Marcio. Farà da sfondo la Campagna Romana, ancora oggi zona agricola, e la natura che avvolge le imponenti rovine composte da blocchi di tufo, in un angolo di Roma poco battuto dal turismo di massa e tanto celebrato in antichi disegni e incisioni del 1700, dove il regista Paolo Sorrentino ha deciso di girare alcune scene del film vincitore dell'Oscar, La Grande Bellezza. Appuntamento: Ore 14.30 in Via Lemonia davanti alla Chiesa di San Policarpo (non cè civico, davanti alla Chiesa) Gruppo in attesa segnalato da Cartellina/Bandiera Viola Logo Roma Caput Tour Linea Metro A: fermate Lucio Sestio o Giulio Agricola o Subaugusta Autobus 502,557,559,590,650,657,451,503,552,558,654 che arrivano a Piazza di Cinecittà (accanto alla fermata metro Subaugusta), da qui percorrere viale Tito Labieno oppure la circonvallazione Tuscolana fino ad arrivare a via Lemonia. In Automobile parcheggio in strisce bianche lungo tutta via Lemonia. Ingresso gratuito € 0.00 nel Parco degli Acquedotti Costo visita guidata € 10.00 (adulti)' € 5.00 (bambini fino a 13 anni) Durata della visita: 1 ora e 45 minuti circa CONSIGLIATE SCARPE COMODE E BORSE LEGGERE. Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento. (esempio: Titolo, Mario Rossi, 2 adulti, telefono 333-3333333, mariorossi@roma.it) N.B.: non basta cliccare "PARTECIPERÒ " su evento Facebook bisogna ricevere SMS o e-mail di conferma dall'organizzazione Se non verrà raggiunto il numero minimo di iscritti entro il venerdi prima dell'evento, la visita sarà annullata Visita www.romacaputour.it Scrivi a info@romacaputour.it