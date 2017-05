Visita Guidata alla Villa di Livia a Prima Porta

Livia Drusilla, moglie dell'imperatore Ottaviano Augusto, possedeva una bellissima villa sulla Via Flaminia. La Villa si componeva di splendidi ambienti residenziali e termali, e splendidi giardini ornati di ogni specie vegetale. Proviene da questa villa la famosissima pittura di giardino, oggi conservata nel Museo Nazionale Romano. Cammineremo ammirando stupendi mosaici e parte degli affreschi ottimamente conservati all'interno di un luogo fuori dal caos cittadino, immerso in uno splendido verde. Appuntamento ore 11.00 in Via della Villa di Livia, non cè civico, ingresso si trova all'altezza dell'incrocio con Via della Giustiniana, Località PRIMA PORTA - davanti ingresso al sito archeologico. 10 minuti di attesa per la registrazione. Gruppo in attesa segnalato da Bandiera Viola Roma Caput Tour Durata della visita 2 ore circa (Villa + Antiquarium) Ingresso gratuito € 0.00 per tutti agli scavi della Villa di Livia (apertura speciale a domeniche alternate) Costo visita guidata € 10.00 (adulti)' € 5.00 (bambini fino a 13 anni) CONSIGLIATE SCARPE COMODE E BORSE LEGGERE. Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento. (esempio: Visita al Colosseo, Mario Rossi, 2 adulti, telefono 333-3333333, mariorossi@roma.it) Se non verrà raggiunto il numero minimo di iscritti entro il venerdi prima dell'evento, la visita sarà annullata