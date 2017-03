Visita guidata alla Nuova area archeologica di Circo Massimo

Da Novembre 2016 apre per la prima volta al pubblico l'area archeologica del più grande edificio per lo spettacolo dell'antichità: Circo Massimo. Con i suoi 600 metri di lunghezza e 140 di larghezza, nel corso dei secoli ha vissuto innumerevoli trasformazioni. Qui fin dall'età regia si sono svolte manifestazioni pubbliche di ogni genere: competizioni ippiche, cacce con animali esotici, rappresentazioni teatrali, esecuzioni pubbliche, ma anche processioni religiose e trionfali. I visitatori possono ora accedere alle gallerie che un tempo conducevano alle gradinate della cavea. Nelle gallerie, che si percorreranno per un tratto di circa 100 metri ciascuna, si potranno osservare anche i resti delle latrine antiche. E' possibile anche visitare anche alcune stanze che venivano utilizzate come botteghe (tabernae) per soddisfare le necessità del numeroso pubblico dei giochi: locande, negozi per la vendita di generi alimentari, magazzini, lupanari, lavanderie, ma anche uffici di cambiavalute necessari per assecondare il giro di scommesse sulle corse dei cavalli. Dalla medievale Torre della Moletta (realizzata nel XII secolo) si può arrivare fino al piano superiore per avere uno splendido punto panoramico sull'area archeologica, che permette di apprezzare in pieno le dimensioni del Circo. Terminata la visita si passeggerà fino al Teatro Marcello, enorme edificio in muratura ben conservato che veniva utilizzato per gli spettacoli teatrali, dalle commedie, al mimo, alla satira! Appuntamento ore 14.00 in Piazza di Porta Capena - Lato Circo Massimo. Cercare Bandiera/Cartellina viola Logo Roma Caput Tour Presso il sito archeologico NON SONO PRESENTI TOILETTES!! Durata della visita 2 ore circa Ingresso Nuova Area Archeologica Circo Massimo Intero non residenti: € 5,00 Ridotto non residenti: € 4,00 Intero residenti: € 4,00 (mostrare Carta identità) Ridotto residenti: € 3,00 (mostrare Carta identità) Condizioni di riduzione cliccando al sito: http://www.museiincomuneroma.it/informazioni_pratiche/condizioni_di_gratuita_e_riduzioni Ingresso Area Archeologica Teatro di Marcello gratuito € 0.00 per tutti Costo visita guidata € 10.00 (adulti) € 5.00 (bambini fino a 13 anni) € 1.50 noleggio auricolari se il gruppo supera le 30 persone Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento. (esempio: Titolo, Mario Rossi, 2 adulti, telefono 333-3333333, mariorossi@roma.it) N.B.: non basta cliccare "PARTECIPERÒ " su evento Facebook bisogna ricevere SMS o e-mail di conferma dall'organizzazione Evento su FB https://www.facebook.com/events/1777589255900311/ Se non verrà raggiunto il numero minimo di iscritti entro il venerdi prima dell'evento, la visita sarà annullata Visita www.romacaputour.it Scrivi a info@romacaputour.it Pagina FB o Twitter Roma Caput Tour