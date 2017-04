Visita guidata alla necropoli di Cerveteri

La necropoli etrusca della Banditaccia è posta su un'altura tufacea a nord-ovest di Cerveteri (RM), dal VII secolo a.C. gli Etruschi costruirono due tipi di sepolture in questa città dei morti: quelle a tumulo e quelle "a dado". Le tombe ricreavano le abitazioni dei defunti dove, la dovizia di particolari degli interni, ha permesso agli archeologi di venire a conoscenza degli usi casalinghi degli Etruschi, tra cui quella più famosa in tutto il mondo: la "tomba dei Rilievi"! In questo percorso visiteremo i tumuli più famosi della Necropoli della Banditaccia entrando all'interno delle tombe e al termine della visita, in una sala multimediale, si potà assistere a proiezioni video con la voce di Piero Angela ed inoltre alcune istallazioni recenti riproducono luci e suoni dentro alcuni monumeti funerari. Appuntamento ore 11.00 via della Necropoli, 43/45 00052 Cerveteri - area esterna biglietteria vicino area parcheggio auto (gratuito). Cercare Bandiera/Cartellina viola Logo Roma Caput Tour. 10 minuti di attesa per la registrazione dei partecipanti. Cerveteri dista solo 40 Km da Roma. E' raggiungibile dalla Via Aurelia e dall'autostrada Roma-Civitavecchia (A/12). I collegamenti con Roma sono assicurati dai servizi CO.TRA.L. e Trenitalia (da TERMINI). Durata della visita 2 ore circa (Necropoli della Banditaccia + Sala Video Multimediale. Nel tour non è compreso il Museo di Cerveteri che potrete visitare al termine raggiungendolo in automobile sempre con biglietto gratuito!) Possibilità di PORTARE CANI AL GIUINZAGLIO muniti di sacchetti per le deiezioni dell'animale. CONSIGLIATE SCARPE COMODE E ABBIGLIAMENTO SPORTIVO (percorso di visita accidentato: è necessario prestare attenzione alla strada e alle scalinate a volte molto ripide per l' accesso alle tombe). Nel sito archeologico è presente un BAR per bibite e alimenti e aree relax. Ingresso gratuito € 0.00 per tutti nel sito archeologico in occasione della prima domenica del mese Costo visita guidata € 10.00 (adulti) € 5.00 (bambini fino a 13 anni) Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento. (esempio: Titolo, Mario Rossi, 2 adulti, telefono 333-3333333, mariorossi@roma.it) N.B.: non basta cliccare "PARTECIPERÒ " su evento Facebook bisogna ricevere SMS o e-mail di conferma dall'organizzazione Evento su FB https://www.facebook.com/events/1864854560437137/ Se non verrà raggiunto il numero minimo di iscritti entro il venerdi prima dell'evento, la visita sarà annullata Visita www.romacaputour.it Scrivi a info@romacaputour.it