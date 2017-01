Visita guidata alla mostra "Antonio Ligabue" al Vittoriano

Un'esposizione interamente dedicata al genio tormentato, originario della Svizzera tedesca, ma che a Gualtieri - sulle rive del Po - visse fino alla morte dopo essere stato espulso dal Paese natale nel 1919. Autodidatta, grazie a una visionarietà e a una capacità di trasfigurazione straordinarie, raggiunse quella dimensione pittorica di espressionista tragica, profondamente umana e intrisa di una sensibilità viscerale che gli valsero la conquista di una propria identità e, dopo fatiche e ostracismi, i riconoscimenti da parte di appassionati e di storici dell'arte. Attraverso circa 100 lavori , la mostra propone un excursus storico e critico sull'attualità dell'opera di Ligabue che rappresenta oggi una delle figure più interessanti dell'arte del Novecento. Tra gli olii esposti Carrozza con cavalli e paesaggio svizzero (1956-1957), Tavolo con vaso di fiori (1956) e Gorilla con donna (1957-1958), accanto a sculture in bronzo come Lupo siberiano (1936). In mostra anche una sezione dedicata alla produzione grafica con disegni e incisioni quali Mammuth (1952- 1962), Sulki (1952-1962) e Autoritratto con berretto da fantino (1962) e una sezione sulla sua incredibile vicenda umana. Domenica 7 Gennaio, ore 18.30 costo di partecipazione, compreso biglietto d'ingresso e whisper € 18,00 la quota dovrà essere interamente versata alla prenotazione contattare il n. 3401964054 per le modalità Appuntamento a Via di San Pietro in Carcere, all'ingresso della mostra, alle ore 18:00 Relatrice: Dott.ssa Isabella Leone Non adatto agli amici a 4 zampe! Info e prenotazioni: Tel. 3401964054 associazioneculturalecalipso@yahoo.com Contributo visita: 18 euro (ingresso alla mostra + visita guidata + noleggio radio auricolare) Studenti e convenzionati: 17 euro (ingresso alla mostra + visita guidata + noleggio radio auricolare) Minori di 11 anni: 13 euro (ingresso alla mostra + visita guidata + noleggio radio auricolare) Minori di 4 anni: gratis Prenotazione obbligatoria, massimo 25 persone Contattare il 3401964054 I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) a mezzo e.mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di €2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione