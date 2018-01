Visita guidata alla Centrale Montemartini

E’ la prima centrale elettrica pubblica romana. Nel 1997 ospita la mostra "Le macchine e gli dei", accostando l'archeologia classica e l'archeologia industriale in un suggestivo gioco di contrasti. Nel 2005 l’esposizione diventa permanente. Oggi a raccontarcela sara’ un esperto archeologo.

Appuntamento ore 10,45 in Via Ostiense 106

Ingresso gratuito al museo

(in occasione della 1a domenica del mese)

INFO: www.facebook.com/initinere.scoprirepercorrendo

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: initinere.scoprirepercorrendo@gmail.com