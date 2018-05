Visita guidata al Museo delle Navi Romane

In occasione della manifestazione "Borgo Divino" (11, 12 e 13 maggio) il gruppo archeologico GAALNA, in collaborazione con il Comune di Nemi e lo staff del progetto CHARMED, organizzerà una visita guidata del Museo delle Navi Romane.

Il visitore andrà alla scoperta dell'affascinante storia della prima realtà museale costruita per ospitare le due imbarcazioni fatte realizzare dall'imperatore Caligola e ritrovate sul fondo del bacino lacustre di Nemi. Queste navi, le più grandi mai rinvenute, sono state recuperate da Mussolini prosciugando parzialmente il lago ma successivamente sono state vittima di un incendio doloso nel 1944.

La struttura museale ospita oggi ciò che resta di tali imbarcazioni ed i reperti provenienti dal santuario di Diana Nemorense e dal territorio dei Castelli Romani.

Appuntamento ore 11 all’ingresso del museo. Per info e prenotazioni rivolgersi al PIT al numero +39 069368819 (Lun - ven 10-16) oppure al numero +39 328 866 1732 (Pina) per email all’indirizzo info@charmed-nemi.eu. Prezzo visita: 2 euro. Ingresso museo: 3 euro.

Possibilità di transfer navetta per il ritorno.