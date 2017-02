Visita guidata al Colosseo

Il più grande anfiteatro del mondo, spogliato dei suoi marmi, inglobato in fortificazioni durante il Medioevo, consacrato alla Via Crucis dai papi, fu salvato dalla rovina e si erge maestoso ancora oggi grazie anche a famosi interventi di restauro, come lo "sperone" di Stern. Il popolo romano vi si riversava in massa, occupando ciascuno il suo posto assegnato, per assistere agli spettacoli offerti gratuitamente dall'imperatore in persona o dai magistrati: spettacoli di caccia con animali esotici e feroci catturati dalle più remote province dell'impero o lotte tra gladiatori con i loro scenografici equipaggiamenti, vere star dell'epoca, desiderati dalle matrone e famosi in tutto l'impero. Ripercorrendo le vicende di questo grandioso monumento, cuore del rapporto tra potere e popolo - cui andavano assicurati "panem et circenses" - si sfateranno falsi miti, indagandone storia e curiosità. Appuntamento: Arco di Costantino, lato metro B fermata Colosseo. Non adatta agli amici a 4 zampe! Ingresso al sito,in occasione della prima domenica del mese, è gratuito. Contributo visita: 10 euro. Studenti e Convenzionati: 8 euro. Minori di 18 anni: 2 euro, se accompagnati. Repliche: 2 euro, se accompagnati da un pagante Prenotazione obbligatoria. Vi ricordiamo che per prenotare, le adesioni vanno compilate tramite il modulo sottostante o date via e-mail / telefonica, con i nominativi dei partecipanti e comunicazione di eventuale adesione di minori o titolari di riduzioni + numero telefonico come riferimento, come sotto specificato. I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) tramite modulo, e-mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione.