Il Colle Campidoglio era la zona più importante della città, termine ultimo delle sfilate dei carri trionfali di ritorno da grandi battaglie fuori dai confini di Roma e considerato l'acropoli dell'urbe. Qui sorgeva il Tempio di Giove Capitolino e la Rupe Tarpea, luogo da dove venivano fatti precipitare i traditori. Il nome deriva da Caput Oleus, cranio di gigante ritrovato nelle fondamenta, secondo il mito, durante gli scavi per la costruzione del Tempio di Giove. A questo colle è legata la mitica vicenda delle "Oche del Campidoglio" del 390 a.C. Qui sorge la Basilica di Santa Maria in Aracoeli costruita sulle rovine del Tempio di Giunone Moneta. In questo percorso visiteremo la Chiesa di Santa Maria in Aracoeli, Piazza del Campidoglio, affaccio sul Foro Romano dalla Rupe Tarpea, ridiscenderemo la scalinata che sale alla piazza, ammireremo i resti dell'Insula romana che sorge ai piedi del colle, entreremo nel Vittoriano, meglio conosciuto come Altare della Patria, per avere un magnifico panorama sui Fori Imperiali e Piazza Venezia. La visita termina alla Basilica di S. Marco, su un lato di Piazza Venezia davanti ad una delle statue parlanti di Roma: Madama Lucrezia. Appuntamento ore 15.00 base della Scalinata del Campidoglio - Scalinata dell'Ara Coeli - altezza Leoni Egizi di Basalto. Cercare Bandiera/Cartellina viola Logo Roma Caput Tour Durata della visita 2 ore circa (Chiesa S. M. in Aracoeli, Piazza del Campidoglio e affaccio sul Foro Romano, Vittoriano, Basilica S. Marco) La visita è confermata anche in caso di pioggia Ingresso gratuito € 0.00 per tutti nelle basiliche e Vittoriano Costo visita guidata € 10.00 (adulti) € 5.00 (bambini fino a 13 anni) € 1.50 auricolari se il gruppo supera le 30 persone Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento. (esempio: Titolo, Mario Rossi, 2 adulti, telefono 333-3333333, mariorossi@roma.it) N.B.: non basta cliccare "PARTECIPERÒ " su evento Facebook bisogna ricevere SMS o e-mail di conferma dall'organizzazione Evento su FB https://www.facebook.com/events/566102170253967/ Se non verrà raggiunto il numero minimo di iscritti entro il venerdi prima dell'evento, la visita sarà annullata Visita www.romacaputour.it Scrivi a info@romacaputour.it