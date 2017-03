Visita Guidata al Colle Aventino

Il Colle Aventino tra i sette colli era quello più isolato e di accesso più difficile. Dalla sua altura si ammira il panorama più bello della città dove storia e fede si uniscono. In epoca medioevale vi sorsero le chiese di Santa Sabina, dei Santi Bonifacio e Alessio, e di Santa Prisca. Dove ora è il Giardino degli Aranci sorgeva la fortezza della famiglia Savelli nella quale visse anche papa Onorio IV fatta costruire nel XIII secolo. Giovan Battista Piranesi vi sistemò nel 1765 la Piazza dei Cavalieri di Malta, che prende il nome dalla Villa del Priorato di Malta, sede del priorato dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, trasformando inoltre la chiesa di Santa Maria del Priorato, adiacente al palazzo, dove egli stesso è sepolto. In questo percorso visiteremo la Chiesa medievale di Santa Sabina e Sant'Alessio, il Giardino degli Aranci e il suo meraviglioso affaccio su Roma, entreremo poi nella Chiesa di S. Anselmo e per chi vorrà spiare nell'interno del portone del Palazzo dei Cavalieri di Malta per scoprire la Cupola di San Pietro potrà farlo al termine della visita facendo la fila. Appuntamento ore 15.00 Piazza Pietro d'Illiria 1 - ingresso Chiesa Santa Sabina - area parcheggio. Cercare Bandiera/Cartellina viola Logo Roma Caput Tour Orario soggetto a modifica per eventuale blocco auto a Roma! Durata della visita 2 ore circa (Chiesa S. Sabina, Chiesa S. Alessio, Chiesa S. Anselmo, Giardino Aranci) La visita è confermata anche in caso di pioggia essendo il percorso gran parte al riparo. Ingresso gratuito € 0.00 per tutti nelle basiliche Costo visita guidata € 10.00 (adulti) € 5.00 (bambini fino a 13 anni) € 1.50 auricolari se il gruppo supera le 30 persone Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento. (esempio: Titolo, Mario Rossi, 2 adulti, telefono 333-3333333, mariorossi@roma.it) N.B.: non basta cliccare "PARTECIPERÒ " su evento Facebook bisogna ricevere SMS o e-mail di conferma dall'organizzazione https://www.facebook.com/events/1870694293209223/ Se non verrà raggiunto il numero minimo di iscritti entro il venerdi prima dell'evento, la visita sarà annullata Visita www.romacaputour.it Scrivi a info@romacaputour.it