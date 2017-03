Passeggiando per i 7 Colli di Roma: visita guidata al Celio

Il Colle Celio è sicuramente il più intimo e segreto posto di Roma antica. Oggi il Colle è disseminato di Chiese e monasteri di età medievale ma già all'epoca dei Romani conservava importanti testimonianze. In origine il nome doveva essere Querquetulanus mons per la ricchezza di querce, mentre l'origine del nome Caelius viene concordemente fatta risalire all'etrusco Celio Vibenna, uno dei due fratelli di Vulci che avrebbero aiutato Servio Tullio a diventare re di Roma. In questo percorso visiteremo la Chiesa di Santo Stefano Rotondo con preziosi affreschi rappresentanti i martiri dei più importanti santi, saliremo sul colle e visiteremo la Chiesa di Ss. Giovanni e Paolo e la famossima Villa Celimontana. Ridiscenderemo alle pendici del colle dove sorge la Chiesa di S. Gregorio al Celio all'interno di un convento monastico. Appuntamento ore 15.00 Via di Santo Stefano Rotondo 7 - ingresso Chiesa, spazio esterno oltre il cancello. Cercare Bandiera/Cartellina viola Logo Roma Caput Tour Durata della visita 2 ore circa (Chiesa S. Stefano Rotondo, Chiesa Ss. Giovanni e Paolo, Villa Celimontana, Chiesa di S. Gregorio) La visita è confermata anche in caso di pioggia essendo il percorso gran parte al riparo. Ingresso gratuito € 0.00 per tutti nelle basiliche Costo visita guidata € 10.00 (adulti) € 5.00 (bambini fino a 13 anni) € 1.50 auricolari se il gruppo supera le 30 persone Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento. (esempio: Titolo, Mario Rossi, 2 adulti, telefono 333-3333333, mariorossi@roma.it) N.B.: non basta cliccare "PARTECIPERÒ " su evento Facebook bisogna ricevere SMS o e-mail di conferma dall'organizzazione Evento Fb https://www.facebook.com/events/1206200142807115/ Se non verrà raggiunto il numero minimo di iscritti entro il venerdi prima dell'evento, la visita sarà annullata Visita www.romacaputour.it Scrivi a info@romacaputour.it