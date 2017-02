Hai mai visitato un rifugio antiaereo? Roma Sotterranea ti porta alla scoperta del Bunker della famiglia reale, utilizzato durante i bombardamenti della II Guerra Mondiale e oggi completamente ristrutturato e accessibile! La visita guidata al Bunker di Villa Ada-Savoia e' organizzata dall'associazione culturale Roma Sotterranea, che si è occupata del recupero e del restauro della struttura. Durante la passeggiata che conduce al Bunker, la guida fornirà alcune informazioni sulla storia della Villa e della famiglia Savoia. Una volta raggiunto il rifugio, saranno illustrati i diversi ambienti recentemente restaurati ed in parte ammobiliati. La visita si concluderà con un suggestivo documento audio- video curato dal noto autore e documentarista Fabio Toncelli. Le visite partono da via Panama n°55 (appuntamento di fronte al bar Panamino) e la durata è di 1 ora e 30 minuti circa. Il costo della visita è di 10 €. Per ulteriori informazioni si veda il sito www.bunkervillaada.it Link alla pagina dell'evento: http://www.romasotterranea.it/visite/1348/998/bunker-di-villa-ada---il-rifugio-dei-savoia.html

Gallery