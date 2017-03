Visita guidata ai Musei Capitolini in notturna

VISITA GUIDATA ai Musei Capitolini che, aperti nel 1734, sono considerati il più antico museo pubblico al mondo, inteso come luogo dove l'arte fosse fruibile a tutti e non solo ai proprietari. Conservano tesori unici a livello mondiale come la Venere Esquilina, lo Spinario in bronzo, il Galata morente, i resti della statua colossale di Costantino, l'originale della statua di Marco Aurelio a cavallo, il Bruto e la famosissima Lupa Capitolina, simbolo di Roma. I Musei sono aperti straordinariamente in notturna sino alle ore 24.00 il sabato sera dal 4 Febbraio al 25 Marzo con ingresso ad 1 € per tutti ed eventi all'interno. Appuntamento VISITA GUIDATA: ore 19.30 in Piazza del Campidoglio - Lato ingresso Musei Capitolini, Cercare Bandiera/Cartellina Viola Logo Roma Caput Tour 10 minuti di attesa per la registrazione e per la formazione del gruppo e ci si metterà in fila in attesa insieme tutti in blocco dalle ore 19.40. OBBLIGO DI FILA PER TUTTI INSIEME AL GRUPPO FORMATOSI. Apertura Musei con emissione del Biglietto € 1.00 ore 20.00 (prima la fila sarà ferma perchè le casse sono chiuse. Per chi subisse dei ritardi nell'arrivo troverà il gruppo in fila con la Bandiera aperta e nella fila stessa potrà fare la registrazione: CONTATTARE LA GUIDA IN CASO DI RITARDI AL 333-4854287). Durata delle visita: 2 ore circa (Visita delle collezioni permanenti Palazzo dei Conservatori, Galleria Lapidaria, Palazzo Nuovo, affaccio sul Foro dal Tabularium. Esclusa la Pinacoteca al II piano del Palazzo dei Conservatori) Biglietto d'ingresso simbolico: € 1.00 per tutti Costo Visita Guidata: € 10.00 (ADULTI) € 5.00 (BAMBINI fino a 13 anni) € 2.00 noleggio auricolari (obbligatori per poter seguire tutta la spiegazione in presenza di più di 20 partecipanti) L'uso degli auricolari trasmittenti della voce della guida permette di ascoltare comodamente tutte le spiegazioni durante il percorso, in piena libertà di spostamento per scattare foto o ammirare le opere da vicino. Questo evento si riferisce alla sola visita dei Musei con Guida a pagamento. Astenersi dal prenotarsi tramite questo evento per ingressi indipendenti senza visita guidata. Prenotazione Obbligatoria per la VISITA GUIDATA scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento. (esempio: Visita al Colosseo, Mario Rossi, 2 adulti, telefono 333-3333333, mariorossi@roma.it) N.B.: non basta cliccare "PARTECIPERÒ " su evento Facebook bisogna ricevere SMS o e-mail di conferma dall'organizzazione Se non verrà raggiunto il numero minimo di iscritti entro il venerdi prima dell'evento, la visita sarà annullata Evento FB https://www.facebook.com/events/746781292149741/ www.romacaputour.it info@romacaputour.it Pagina FB Roma Caput Tour o profilo Twitter Roma Caput Tour